Хеллоуин с сюрпризом. Пятилетнему американцу вручили мармелад с наркотиком

В американском штате Огайо пятилетнего Брейлена Каруэлла угостили мармеладом с наркотиком, сообщает издание The Independent.
Мальчику стало плохо после того, как он съел мармеладные зубы, начинённые метамфетамином, которые он получил во время традиционной игры на Хеллоуин.
Ребёнка госпитализировали с отравлением, а сладости отправили на экспертизу.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в британском Уэльсе 16-летний подросток скончался, спутав сладости на Хеллоуин с наркотиками.
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