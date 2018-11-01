Хеллоуин с сюрпризом. Пятилетнему американцу вручили мармелад с наркотиком

Праздничные сладости, от которых малышу стало плохо, оказались начинены метамфетамином.

В американском штате Огайо пятилетнего Брейлена Каруэлла угостили мармеладом с наркотиком, сообщает издание The Independent.

Мальчику стало плохо после того, как он съел мармеладные зубы, начинённые метамфетамином, которые он получил во время традиционной игры на Хеллоуин.

Ребёнка госпитализировали с отравлением, а сладости отправили на экспертизу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в британском Уэльсе 16-летний подросток скончался, спутав сладости на Хеллоуин с наркотиками.