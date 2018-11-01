Имена Иосифа Кобзона и его жены станут брендами

Организация "Культурный фонд Кобзона" подала в Роспатент заявку на регистрацию трёх товарных знаков — "Иосиф Кобзон", "Иосиф Давыдович Кобзон" и "Нелли Кобзон". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
По словам директора фонда Юлии Дороховой, это сделано прежде всего для защиты имени певца от недобросовестного использования.
— Пока это сделано для защиты прав, чтобы эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав, — например, в афишах, без разрешения, — пояснила она.
Также было отмечено, что в ближайшее время в организации не собираются выпускать продукцию под новыми брендами.
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" назовёт один из своих самолётов в честь Кобзона.
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