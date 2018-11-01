Боковой блок "Союза" был деформирован ещё при сборке на Байконуре

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Боковой блок "Союза" был деформирован ещё при сборке на Байконуре

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Шток бокового блока ракеты-носителя "Союз ФГ" был деформирован ещё во время сборки, заявил глава аварийной комиссии "Роскосмоса" Олег Скоробогатов.

— Шток бокового блока "Д" ракеты "Союз-ФГ" был деформирован при сборке на Байконуре, — сказал он и пояснил, что это и стало основной причиной аварии.

Скоробогатов добавил, что это подтверждено документально.

Авария произошла 11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" .

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