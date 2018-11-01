На дорогах Москвы установят ещё 400 камер

Таким образом, общее число видеофиксаторов на дорогах столицы составит более 2 тысяч.

В целях повышения безопасности на дорогах Центр организации дорожного движения установит ещё 400 камер видеофиксации в Москве в 2019 году. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.

— ЦОДД опубликовал конкурс на аренду 400 комплексов фотовидеофиксации, которые будут установлены в Москве в течение следующего года, — говорится в сообщении.

Как отмечается, новые приборы будут установлены на дорожных участках с высоким уровнем аварийной опасности.

В организации подчеркнули, что Москва занимает первое место в России по уровню безопасности на дорогах и результаты эти достигнуты во многом благодаря работе камер.

Согласно данным агентства "Москва", в 2018 году количество погибших в ДТП в столице сократилось почти на 5%, а с 2010 года — на 36%.

Ранее директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил, что дорожные камеры в Москве с сентября смогут определять наличие ОСАГО у водителей.