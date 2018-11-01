Песков объяснил, почему санкции против Украины введены именно сейчас

Это ответные ограничительные меры, и Россия не была инициатором подобного санкционного обмена.

Россия не была инициатором обмена санкциями с Украиной, соседняя страна "упражнялась" в этом долгое время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причине введения Россией санкций против Украины.

— Это ответные ограничительные меры. Россия не была инициатором подобного обмена. Но на протяжении длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, ответ на заставил себя ждать, — сказал Песков.

Он добавил, что санкции введены согласно указу президента. Занималось подготовкой перечня физических и юридических лиц правительство.

Напомним, глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных санкций в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться в документе на портале кабмина.