В Крыму задержан участник вооружённого формирования и экономической блокады

ФСБ задержала жителя Крыма за участие в незаконном вооружённом формировании на территории Украины. Кроме того, он был активным участником экономической блокады полуострова. Об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

— 22-летний житель Кировского района Крыма прошёл специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на Юго-Востоке Украины, и в период с 2016 по 2018 год входил в состав батальона имени Н. Челебиджихана и общественного формирования "Аскер", — говорится в сообщении ведомства.

На местного жителя возбуждено уголовное дело за организацию незаконного вооружённого формирования или участие в нём. У него дома уже прошли обыски.