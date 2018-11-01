Песков объяснил, почему Россия не ввела санкции против Порошенко

Президенты традиционно не включаются в санкции против государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в введённых сегодня санкциях России против Украины нет имени лидера соседней страны Петра Порошенко.

— Традиционно президенты не включаются в списки. Это запредельный шаг, — сказал Песков.

По поводу критериев отбора физических и юридических лиц в санкционный список он рекомендовал обратиться в правительство, которое занималось формированием перечня.

— Это зеркальные меры, ответные меры. Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена. Но вместе с тем это вынужденная мера, ответ на те шаги, которые предприняты украинской стороной, — добавил Песков.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных санкций в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться в документе на портале кабмина.