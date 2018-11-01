Ракеты-носители на Куру и Байконуре разберут и проверят после аварии "Союза"

Уже собранные ракеты-носители "Союз-ФГ" на космодромах Куру и Байконур разберут и перепроверят, чтобы не допустить повторения ЧП 11 октября. Отмечается, что аппараты могут иметь тот же дефект, что и упавшая ракета. Об этом рассказал на брифинге председатель спецкомиссии "Роскосмоса" Олег Скоробогатов.

По его словам, специалисты разберут и осмотрят два "Союза", запуски которых намечены на 7 и 16 ноября. В частности, будут тщательно проверены датчики контактов разделения, после чего ракеты соберут заново. Все этапы будут фиксироваться на фото и видео.

Ранее Скоробогатов рассказал, что шток бокового блока ракеты-носителя "Союз-ФГ", упавшего 11 октября, был деформирован ещё во время сборки.