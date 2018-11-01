Песков заявил, что Россия сделает всё возможное для развития отношений с Кубой

Он отметил, что такое сотрудничество "не индексируется отдельным моментом" — холодной войной и так далее.

Россия намерена продолжать развитие отношений с Кубой и видит взаимность с её стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии визита кубинского лидера в РФ.

— У России традиционное и давнее сотрудничество с Кубой. Во-вторых, Россия намерена продолжать эти отношения и делать всё возможное для их развития. В третьих, мы видим полную взаимность со стороны наших кубинских коллег. Это обоюдное стремление к развитию двусторонних отношений, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, насколько выгодно России развивать отношения с Кубой на фоне так называемой холодной войны, Песков отметил, что такое сотрудничество "не индексируется отдельным моментом" — холодной войной и так далее.

— Это постоянный процесс, составляющая внешней политики России. Мы дорожим отношениями с Кубой, — сказал Песков.

Напомним, сегодня лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Россию с официальным визитом.