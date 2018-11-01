Песков отреагировал на идею Лукашенко взять под контроль границу Донбасса с РФ

Белорусский лидер также говорил о готовности сопровождать проведение выборов в республиках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил предложение Александра Лукашенко, чтобы Белоруссия контролировала территорию России и Донбасса во время проведения выборов в ДНР и ЛНР. Представитель Кремля отметил, что руководство республик должно само решать, как контролировать ситуацию.

— Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые, в первую очередь, должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным. Это решение руководства двух республик, — отметил Песков.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помощь Минска в обеспечении безопасности выборов в Донбассе, а также в контролировании границы Донбасса с Россией.