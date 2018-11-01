Песков рассказал о подготовке визита Путина в Италию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьера Италии Джузеппе Конте о том, что Владимир Путин приглашён с визитом в Рим. По словам представителя Кремля, сроки этой поездки пока не согласованы, этим занимаются дипломаты двух стран.

— Вы знаете, что во время визита сюда недавнего речь шла о приглашении президента посетить Италию, сроки такого визита будут согласованы по дипломатическим каналам, — проинформировал он.

Отметим, что Владимир Путин в Италии — редкий гость, а вот представители высших кругов из Рима бывают в России достаточно регулярно. Неделю назад глава государства принимал в Кремле итальянского премьера Конте, в мае прошлого года Путин в Сочи встречался с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони, а в апреле 2017-го в российской столице состоялись переговоры Владимира Путина и президента Италии Серджо Маттареллы.