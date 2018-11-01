На Украине могут запретить импорт российских автомобилей

Со своей инициативой парламентарии обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Депутаты Закарпатской области заявили о необходимости запретить импорт российских автомобилей. Об этом сообщил один из депутатов Роберт Горват на своей странице в "Фейсбуке".

— Считаем, что нужно не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств из страны-агрессора, — написал Горват.

Помимо этого, депутат заявил о необходимости продлить постановления о повышении пошлин и запрете на ввоз товаров из России, которые потеряют силу уже с 1 января 2019 года.

Как ранее сообщал Лайф, Украина терпит многомиллиардные убытки после запрета на российские удобрения.