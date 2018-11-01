Песков рассказал, когда Россия отменит санкции против Украины

Одно из условий — начало процесса "деэскалации напряжённости в наших двусторонних отношениях".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Москва отменит ответные меры в отношении Киева в случае нормализации отношений двух стран и отмены антироссийских санкций.

Представитель Кремля также обозначил условия отмены штрафных мер: "Если мы в обозримой перспективе дойдём до того момента, когда мы всё-таки начнём принимать меры по нормализации [отношений] и деэскалации напряжённости в наших двусторонних отношениях".

Ранее, председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении контрсанкций в отношении Украины. Под них попали 322 гражданина и 68 компаний Незалежной. С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться в документе на сайте кабмина.