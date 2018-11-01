В Кремле ничего не знают о фильме "Хантер Киллер"

Американский боевик не допустили к показу в России и на Украине, в последней — из-за демонстрации мощи Российской армии.

В Кремле не знают об американском фильме "Хантер Киллер", который не получил прокатного удостоверения в России. По сюжету фильма экипаж американской субмарины спасает президента России от мятежников.

— Это — в Минкультуры, я уверен, что Минкультуры ответит вам на этот вопрос, — сказал Песков. — Мы не знаем, что это за картина, мы не в курсе.

Режиссёром фильма является Донован Марш. В главных ролях Гэри Олдмен и Джерард Батлер. "Хантер Киллер" — это название подводной лодки, экипаж которой пытается предотвратить третью мировую войну.

Субмарина проводит операцию по спасению президента РФ после госпереворота в стране. Фильм также не получил прокатного удостоверения на Украине, так как демонстрирует мощь Российской армии.