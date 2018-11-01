Песков рассказал, почему Путин выступит на Всемирном русском народном соборе

Президент РФ Владимир Путин принял решение выступить на пленарном заседании Всемирного русского народного собора из-за важности мероприятия. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это связано с тем, насколько это важный формат, — отметил Песков и напомнил, что раньше президенту "не всегда позволял график принимать участие" в заседаниях Всемирного русского народного собора.

Он добавил, что на пленарном заседании обсуждаются вопросы межнационального, межрелигиозного общения, патриотизма и т.д.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года.