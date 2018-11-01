Песков отметил позитивную динамику России в рейтинге Doing Business

По мнению дипломата, несмотря на "достаточно агрессивную внешнюю экономическую среду", страна наращивает свои позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 31-е место России в рейтинге Doing Business. Страна поднялась на четыре пункта по сравнению с прошлым годом.

— Разумеется, не всё получается, возникают определённые проблемы, во-первых, связанные с достаточно агрессивной внешней экономической средой, — отметил представитель Кремля на брифинге.

Он пояснил, что "речь идёт о незаконных деструкциях", которые применяются в отношении Москвы. По мнению дипломата, из-за них и возникают затруднения, однако "всё это не влияет на однозначную позитивную динамику, место России постоянно повышается".

Напомним, РФ за год вновь улучшила свою позицию в рейтинге Doing Business ("Ведение бизнеса"), поднявшись с 35-го на 31-е место.