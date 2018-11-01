"Роскосмос" доложил Путину о причинах аварии "Союза"

"Роскосмос" в рабочем порядке доложил президенту РФ Владимиру Путину о причинах аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Не в ходе личной встречи, но они уже докладывались президенту. Это же рабочий процесс, поэтому я не исключаю, что в ходе одной из ближайших встреч это будет сделано, — ответил Песков на вопрос, доложил ли Рогозин Путину об итогах работы аварийной комиссии.

Представитель Кремля при этом не стал уточнять, когда состоится ближайшая встреча Путина и главы "Роскосмоса".

Авария произошла 11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" . Сегодня стало известно, что шток бокового блока ракеты-носителя "Союз ФГ" был деформирован ещё во время сборки на Байконуре.