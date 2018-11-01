Суд оштрафовал "Петелинку" на 700 тысяч за многочисленные нарушения

Россельхознадзор находил сальмонеллу и листерии в продукции фабрики на полках магазинов.

Арбитражный суд московской области назначил штраф в 700 тысяч рублей "Петелинской птицефабрике", которая входит в состав ПАО "Группа Черкизово". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Россельхознадзор обратился в суд с требованием приостановить работу птицефабрики из-за многочисленных нарушений.

Сотрудники ведомства неоднократно находили в продукции следы антибиотиков и возбудителей опасных заболеваний — сальмонеллы и листерий.

Однако представители предприятия утверждают, что в ситуации виноваты перевозчики и торговые точки, которые не соблюдают условия хранения продукции. Они ссылаются на то, что 3 октября на птицефабрике проходила внутренняя проверка, которая не выявила никаких нарушений в продукции.

Это уже не первый штраф за минувший год для предприятия. В мае суд уже привлекал "Петелинку" за аналогичные нарушения на 300 тысяч рублей.

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