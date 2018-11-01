Песков назвал важными договорённости кабмина и нефтяников о ценах на топливо

В Кремле считают важными договорённости правительства с нефтяными компаниями о стоимости топлива. Это единственная оценка, которую дал переговорам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Оценки должно давать и даёт Правительство РФ, мы не хотели бы добавлять каких-то иных оценок. Это очень важно для экономики страны, — сказал Песков.

Напомним, премьер Дмитрий Медведев накануне пригрозил ввести заградительные пошлины на топливо, если договорённость об удержании роста цен не будет достигнута. Вице-премьер Дмитрий Козак затем заявил, что результат переговоров должен быть уже сегодня.