Путин: Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно

По мнению главы государства, это предопределено традицией, внутренней духовной культурой и историй страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас решается, каким будет мир будущего, и в нём голос России будет звучать достойно и уверенно. С такими словами глава государства выступил на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), которое посвящено 25-летию образования этой организации.

— Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено нашей традицией, внутренней духовной культурой и, наконец, историей нашей страны, — подчеркнул российский лидер.

По мнению президента РФ, сейчас решается, станет ли мир будущего миром монолога, кулачного права или диалога.