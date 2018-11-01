Путин заявил, что только сплочённое общество способно противостоять давлению

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Путин заявил, что только сплочённое общество способно противостоять давлению

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что только сплочённое общество способно противостоять внешнему давлению, отвечая на самые серьёзные вызовы.

— Только единое сплочённое общество способно отвечать на самые серьёзные вызовы, противостоять любому внешнему давлению, — сказал Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

Глава государства отметил, что Россия видит, как в мире пытаются разрушить культурное пространство, которое складывалось веками.

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