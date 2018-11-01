Взрыв на орбите. "Роскосмос" показал аварию ракеты "Союз-ФГ" с бортовых камер

"Роскосмос" обнародовал кадры, которые сняла камера, установленная на борту ракеты "Союз-ФГ". Она потерпела крушение при запуске с Байконура.
Напомним, авария произошла 11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10". Экипаж — россиянин и американец — благодаря спасательной системе благополучно приземлился в Казахстане.
Сегодня аварийная комиссия озвучила выводы о причине аварии. Ракета потерпела крушение из-за ошибки во время сборки на Байконуре. Был деформирован датчик разделения первой и второй ступеней ракеты. Из-за этого не открылась крышка сопла и боковой блок первой ступени ракеты во время отделения не был отведён от центрального. Произошло столкновение и взрыв.
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