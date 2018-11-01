Путин заявил об опасности пещерного национализма на постсоветском пространстве

Российский лидер считает целью этого пагубного явления создание "безликих протекторатов".

Использование на постсоветском пространстве пещерного национализма и русофобии, а также вмешательство в дела Церкви чреваты серьёзными последствиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

По мнению главы государства, сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и складывавшиеся веками культурно-исторические пространства. Путин заявил, что отдельные страны пытаются создать управляемые "безликие протектораты" на постсоветском пространстве.

— При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь, — подчеркнул президент РФ, заключив, что "подобная политика чревата серьёзными последствиями, она опасна".

Владимир Путин считает целью происходящего разобщение народов и низведение до уровня вассалов, чтобы ими было проще управлять и использовать как разменную монету в своих интересах.