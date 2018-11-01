Сюжет ни при чём. Минкульт объяснил ситуацию с прокатом фильма "Хантер Киллер"

Премьера боевика об американской субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента, была намечена на сегодня — 1 ноября.

Американский боевик "Хантер Киллер" не получил прокатного удостоверения, поскольку копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества. Так скандал вокруг ленты, где американцы спасают мир, прокомментировала пресс-служба Минкультуры РФ.

— По нашим данным, компания сдала жёсткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества. Второй жёсткий диск поступил только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат, — пояснили в ведомстве. — Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение.

Напомним, что по сюжету фильма, о котором идёт речь, экипаж американской субмарины спасает президента России от мятежников. Режиссёром фильма является Донован Марш. В главных ролях Гэри Олдмен и Джерард Батлер.

Как уже сообщал Лайф, о проблемах с прокатным удостоверением картины стало известно буквально за день до премьеры. В результате компании-дистрибьютору пришлось разослать кинотеатрам письмо с просьбой временно снять фильм с расписания. Однако билеты на сеансы в кинотеатры до сих пор доступны в продаже — и даже на неделю вперёд.