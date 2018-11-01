Суд заочно арестовал бывшего главу компании-собственника "Зимней вишни"

По данным следствия, при реконструкции торгового центра Вишневский дал несколько взяток крупным чиновникам.

Находящийся в Испании Вячеслав Вишневский, бывший гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", арестован заочно по обвинению в даче взятки. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

Гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

По данным следствия, при реконструкции здания ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский дал семь миллионов рублей главе инспекции стройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и руководителю ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.