Нам и так хорошо. Каждый пятый россиянин остался без летних каникул

Большинство наших сограждан провели отдых дома или на даче, чуть меньше — на Чёрном море и в других поездках по стране.

Только 5% россиян летом 2018 года отправились за рубеж, каждый пятый вообще не был в отпуске. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

— Активно отдыхали за границей только жители Москвы и респонденты с высоким потребительским статусом, — говорится в результатах исследования.

Согласно данным экспертов, россияне традиционно выбирают поездки по стране, а те, кто отправляется за рубеж, часто уходят в отпуск весной или осенью.

Больше всего респондентов (24%) летом предпочли отдохнуть на даче. 18% ответили, что использовали отпуск для решения домашних дел.

Чаще всего жители РФ отправлялись на Черноморское побережье Кавказа, в Крым (8%), брали туры по России (4%) а также навещали друзей и родственников в других городах (7%). 18% опрошенных никуда не смогли поехать из-за отсутствия денег.

5% участников опроса отказались от отпуска в пользу работы, 20% сообщили, что в это время года вообще не были в отпуске.

Как ранее писал Лайф, эксперты пришли к выводу, что россияне, скорее всего, останутся отмечать Новый год дома.