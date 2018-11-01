Почти треть телевизоров в России с января не сможет принимать ТВ-сигнал

До 30 миллионов голубых экранов по всей стране могут стать чёрными из-за перехода на цифровое вещание.

По разным оценкам, от 13 до 30% телевизоров в стране способны принимать только аналоговый сигнал, а значит, в январе, с переходом на цифровое вещание, перестанут показывать. Такой вывод сделали эксперты по запросу Минпромторга. Об этом сообщает РБК.

Это означает, что в случае перехода на цифровое вещание от 16,2 до 33,7 миллиона телевизоров по всей стране могут не увидеть любимых программ.

Россия несколько лет пытается отказаться от аналогового вещания. Федеральная программа по развитию телерадиовещания предполагала, что полностью это случится в середине января 2019 года.

Эксперты полагают, что отключать аналоговый сигнал нужно постепенно. И одновременно запустить разъяснительную кампанию — чтобы не вызвать паники. Отмечается, что первый такой эксперимент в ближайшее время могут провести в Тверской области.

Ранее стали известны результаты опросов, согласно которым за последние годы россияне стали меньше смотреть телевизор.