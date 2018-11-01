ВИЧ, туберкулёз и грибок. Роспотребнадзор раскрыл опасности салонов красоты

Нарушение требований гигиены может обернуться для клиента гепатитом и другими заболеваниями.

Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при посещении салона красоты, чтобы не заразиться опасными инфекциями. Признаки, заметив которые стоит бежать из заведения, размещены на сайте ведомства.

Так, если мастер не проводит дезинфекцию и стерилизацию инструментов, стрижка волос, а также маникюр и педикюр грозят обернуться для клиента гепатитом, ВИЧ-инфекцией, туберкулёзом, а также целым букетом грибковых заболеваний и других инфекций. Расчёски, щётки и ножницы обязаны мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в дезинфицирующих растворах.

Необходимо следить за тем, чтобы при обслуживании парикмахер использовал чистое бельё или одноразовые шапочки, накидки или салфетки. Удалять отстриженные волосы можно только чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Делать это кисточкой допускается только при условии её дезинфекции после каждого клиента.

При выполнении маникюра и педикюра мастер должен использовать одноразовые непромокаемые салфетки.

— Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеёнчатый чехол, который после каждого использования должен протираться дезинфицирующим раствором. Допускается использование одноразовых чехлов, — сообщают эксперты.

Кроме того, сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны проходить медосмотры и иметь личные медицинские книжки.