BMW раскрыла цены на обновлённые электрокары i3 и i3s в России

Обе модификации оборудованы батареями на 42,2 кВт/ч, которые сохранили прежние габариты и в то же время стали более ёмкими.

Компания BMW объявила российские цены на i3 и i3s с батареями нового поколения ёмкостью 42,2 киловатт-часа. Обе модели с сегодняшнего дня доступны для заказа у официальных дилеров баварской компании.

Стоимость BMW i3 в базовой комплектации составит 3 840 000 рублей, а цены на BMW i3s стартуют от 4 140 000 рублей.

Обновлённые версии электрокаров оснастили более ёмкими литийионными батареями, обеспечивающими запас хода до 310 км на полном заряде. От стандартной сети заряд до 80% будет набираться не менее 15 часов, однако используя специальные станции, зарядить новинку можно будет минут за 40.

— Электрификация является одним из главных и, пожалуй, самым явным трендом развития автопромышленности, — считает гендиректор "BMW Group Россия" Штефан Тойхерт. — Электромобили всё больше востребованы, с каждым годом они приобретают новых поклонников по всему миру.

К 2025 году BMW Group рассчитывает представить 25 электрифицированных автомобилей, 12 из которых получат полностью электрический привод.