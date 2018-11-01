У москвички забрали 40 тысяч при помощи гипноза

У жительницы Москвы неизвестный украл 40 тысяч рублей, введя её в состояние гипноза. Это случилось в торговом центре " Елоховский пассаж" на Бауманской. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По словам источника агентства, потерпевшая добавила, что лишилась суммы из-за "обмана и злоупотребления доверием". Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, как уральский гипнотизёр зашёл в магазин разменять сто рублей и вынес всю кассу.