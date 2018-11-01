"Аэрофлот" одобрил новую стратегию развития к своему 100-летию

Перед компанией поставлена задача перевезти 90–100 млн пассажиров в 2023 году, когда "Аэрофлот" отметит вековой юбилей.

Роль ключевого драйвера роста отведена низкобюджетной авиакомпании "Победа", которая сегодня предлагает беспрецедентно низкие тарифы и самые широкие возможности для перелётов россиянам с любым уровнем достатка. Предполагается, что к 2023 году лоукостер, который имеет гигантский потенциал на российском рынке, будет ежегодно перевозить 25–30 млн пассажиров.

— К достижению новых целей будут подключены все перевозчики Группы "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия", которая действует в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром России и городами Дальнего Востока по "плоским" тарифам, которые у дочерней авиакомпании ниже, чем у "Аэрофлота", — рассказали Лайфу в пресс-службе перевозчика.

Вторая цель стратегии развития состоит в том, чтобы нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн пассажиров в 2017 году до 10–15 млн в 2023 году. При этом учитываются конкурентные преимущества "Аэрофлота" на транзите Европа — Азия, который представляет собой один из важнейших в мире рынков авиаперевозок. Российская авиакомпания выигрывает до 3 часов времени транзита по сравнению с конкурентами и имеет самые низкие затраты на этих трассах.

Третья задача "Аэрофлота" — открыть к 2023 году региональные базы по всей России. Поставлена цель создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске.

— Группа "Аэрофлот" внесёт реальный вклад в выполнение поручения президента РФ на период до 2024 года расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов, — комментируют в компании.

Четвёртая цель — кратно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства в составе самолётного парка Группы "Аэрофлот". Так, до 2026 года планируется "поставить на крыло" 200 российских самолётов Superjet 100 и МС-21. Всего для достижения целевого пассажиропотока численность самолётного парка Группы должна составить примерно 520 машин.

Пятая цель — повысить уровень цифровизации. В рейтинге американской консалтинговой компании Bain & Company "Аэрофлот" прочно удерживает четвёртое место в мире по цифровизации среди традиционных авиакомпаний. Он продолжит активное внедрение новейших цифровых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

К слову, эксперты смотрят на реализацию стратегии "Аэрофлота" позитивно. По мнению специалистов независимой инвестиционной группы АТОН, у перевозчика есть возможности роста, а его бизнес-модель выглядит эффективной.

— В целом всю озвученную стратегию можно назвать амбициозной, но достижимой, учитывая опыт "Аэрофлота по постановке целей и их достижению, — комментируют в АТОНе.

Аналитики Сбербанка, в свою очередь, отмечают, что обновлённая стратегия представляется им достаточно смелой: Группе необходима будет дополнительная поддержка в виде транзитного трафика.

— Что касается планов в отношении "Победы", то было бы полезно понять, насколько потенциальный прирост пассажиров будет обеспечен исключительно за счёт новых авиапутешественников, — отмечают эксперты.