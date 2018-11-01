На границах ЕС искусственный интеллект будет проверять людей на ложь

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На границах ЕС искусственный интеллект будет проверять людей на ложь

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Фото © Pixabay/geralt

Новая система стала частью экспериментальной программы, курированием которой занимается Венгерская национальная полиция.

Европейский союз планирует протестировать на своих границах детектор лжи, работающий на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Работа в экспериментальном режиме продлится шесть месяцев и будет проходить на четырёх пограничных пунктах в Венгрии, Латвии и Греции. Курирует программу Венгерская национальная полиция.

— Программа iBorderCtrl будет собирать данные, выходящие за рамки обычной биометрии, и обращать внимание на поведенческие признаки обмана, — сообщает пресс-служба.

Как ранее писал Лайф, учёные Университета Кардиффа научились распознавать ложь по почерку.

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