Тимошенко удивилась, что Порошенко не попал под российские контрсанкции

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что российские контрсанкции её мало волнуют, однако она удивлена, что под меры не попал лидер Незалежной Пётр Порошенко со своими компаниями.

— Санкции, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может, — пишет Тимошенко на своей странице в "Фейсбуке". — Попутно замечу, что в санкционном списке, удивительно, нет "Рошен" или "Ленинской кузницы"...Что бы это могло значить? Вы не знаете?

Как уже сообщал Лайф, Юлия Тимошенко попала под контрсанкции со стороны России. В общей сложности специальные экономические санкции коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны.