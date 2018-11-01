"Решение вызревало долгие годы". В Совфеде оценили введение санкций против Киева

По мнению сенатора Сергея Цекова, штрафные меры больнее всего ударят по тем, кто зарабатывает деньги в России и на них финансирует войну в Донбассе.

В Совете Федерации назвали правильным введение контрсанкций в отношении украинских граждан и компаний. Данное решение следовало из-за действий Киева. Об этом заявил в интервью Лайфу член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков.

— Решение вызревало долгие годы, особенно после 2014 года. Мы, конечно, старались нормализовать отношения и постоянно подчёркивали, что русские и украинцы — братские народы. Мы веками жили вместе и, я уверен, будем жить вместе. Но, к сожалению, нынешнее руководство Украины, оно, конечно, ведёт абсолютно русофобскую политику по отношению к гражданам РФ, — заявил сенатор.

В качестве явного примера киевской русофобии Цеков назвал захват российского сейнера "Норд". По его словам, существует много подобных свидетельств. Как отметил сенатор, личности, проводящие антироссийскую политику внутри Украины и за её пределами, действительно имеют и имущество, и предприятия на территории России. Цеков отметил, что они зарабатывают приличные деньги в РФ, а затем переводят их на Украину и финансируют войну в Донбассе.

— Решение очень правильное. Мы в конце концов должны принимать решения, которые их огорчат. Более всего болезненными для них будут санкции именно со стороны России, — заключил парламентарий.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. Под действия ограничительных мер попали 322 гражданина и 68 компаний Незалежной. В частности, в России будут заморожены активы лидера "Батьковщины" Юлии Тимошенко, главы МВД Арсена Авакова и спикера Верховной рады Андрея Парубия.