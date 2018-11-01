Парламент Армении вновь отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

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Парламент Армении вновь отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

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Никол Пашинян. Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Согласно законодательству республики, Национальное собрание страны будет автоматически распущено.

Парламент Армении вновь отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Согласно законодательству, теперь пройдут внеочередные парламентские выборы, так как Национальное собрание Армении будет автоматически распущено.

— За кандидатуру проголосовало 0 депутатов, против — 0, воздержалось 13. Решение не принято, — заявил спикер парламента Ара Баблоян.

Отметим, что 24 октября парламент уже отклонял кандидатуру Пашиняна. Тогда было положено начало процедуры роспуска законодательного органа. Добавим, что сам Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра 16 октября.

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