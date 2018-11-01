В Москве отлетевшим колесом грузовика убило пешехода — видео

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В Москве отлетевшим колесом грузовика убило пешехода — видео

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Проводится ли проверка технического состояния автомобиля, по вине которого произошёл инцидент, полиция не уточняет.

В Москве у торгового центра "Ривьера" отлетевшее от грузовика колесо убило женщину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной ГИБДД. Видео с моментом происшествия опубликовал телеграм-канал Mash.

— Произошло отсоединение заднего колеса от машины, которое убило женщину, стоявшую на остановке, — рассказал собеседник агентства.

В полиции не уточнили, проводится ли проверка технического состояния грузовика, по вине которого произошёл ночной инцидент.

Как ранее сообщал Лайф, в прошлом году в Москве отлетевшее колесо от МАЗа сбило пешехода.

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