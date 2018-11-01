В ДНР заявили, что ВСУ перебросили к границе десяток тяжёлых гаубиц

Разведка засекла перемещения крупнокалиберных Д-30 и "Акаций" украинской армии в подконтрольных Киеву районах.

Украинские военные перебросили к границе соприкосновения с Донецкой Народной Республикой 13 тяжёлых гаубиц калибрами 122 и 152 миллиметра на Мариупольском направлении. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

По словам представителя ведомства Даниила Безсонова, разведка ДНР обнаружила передвижение в ночное время двух 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация" и трёх 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в подконтрольной Киеву Талаковке. Ещё 8 орудий были обнаружены в районе Лебединского и Приморского.

Также представители ДНР заявили, что за прошедшие сутки зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ по районам 13 населённых пунктов республики.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу предложения Александра Лукашенко взять под контроль границу Донбасса с РФ.