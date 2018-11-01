"Пытается стать лидером Европы". Угрозы Британии в адрес России назвали смешными

По мнению Игоря Шатрова, заявления Лондона нужно воспринимать как сигнал о поиске новых поводов для провокаций против Москвы.

Англия пытается стать лидером Европы, раздувая антироссийскую истерию и выставляя страну главным врагом. Так замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал Лайфу слова главы британского МИД Джереми Ханта, что Россия заплатит "очень высокую цену" за своё поведение.

По мнению политолога, обратить внимание в первую очередь следует на основную тему доклада, а это — новая роль Британии после выхода из ЕС. Как заметил Шатров, в своей речи Хант обозначил ведущую роль королевства в антироссийской компании. Он напомнил, что Лондон "постоянно подбрасывает какие-то новые истории, в которых видит руку Москвы". Другими словами, именно эта страна является основным зачинщиком антироссийской истерии и её инициатором.

— Почему это происходит? Мне кажется, об определении этой той самой новой роли Великобритании после выхода из ЕС речь и идёт. Сбросив с себя зависимость от ЕС, в первую очередь политическую, Великобритания на самом деле пытается стать лидером Европы, объясняя эту свою претензию тем, что именно Великобритания вычислила главного врага Европы, это Россия, — считает политолог.

По мнению Шатрова, постоянные угрозы и провокации в адрес Москвы являются следствием желания Лондона получить лидерство в Европе. При этом ЕС не может оставлять антироссийские обвинения без внимания.

Политолог также считает, что угрозы со стороны британского дипломата нужно воспринимать как сигнал о новых провокациях и ограничительных мерах, для которых Лондон будет искать повод.

— Мы же слышали заявления, что новые санкции США будут вводить каждые полтора-два месяца, и это заявление — это фактически продолжение, идущее в унисон с американским о том, что цена будет большая. Вот вы сделаете что- то — и мы сразу же вас обвиним и введём какие-то санкции. Других методов давления на РФ пока мы не видим, потому что их просто и нет, никто же нам не объявит войну. Но самое главное, что эти методы уже просто выглядят для нас смешными и это просто их способ сохранить хоть какое-то лицо, — заключил Шатров.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил Москве "очень высокой ценой", если её поведение не изменится.