Поисковики и правообладатели заключили меморандум о борьбе с пиратством

Соглашение, которое заключили на площадке Роскомнадзора, будет действовать до 1 сентября 2019 года.

Интернет-компании "Яндекс", Mail.ru, Rambler, а также "Кинопоиск" и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. Соглашение было подписано на площадке Роскомнадзора.

Согласно меморандуму, споры правообладателей и поисковиков будут решаться до суда. Они договорились, что ссылки на пиратский контент будут удаляться во внесудебном порядке. Кроме того, в течение трёх недель правообладатели создадут указатели страниц сайтов, на которых без их разрешения размещён аудио- и видеоконтент.

Соглашение действует до 1 сентября следующего года.

Добавим, в подписании документа принимали участие и представители Ассоциации "Интернет-видео", холдинга "Газпром-медиа", ВГТРК, Первого канала и Национальной медиагруппы.