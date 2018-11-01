"Детский инцидент". Худрук Страхова рассказал о состоянии актёра

Режиссёр отметил, что не знает подробностей и что он уже уехал в другой город с гастролями.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов рассказал о состоянии актёра Даниила Страхова, сообщает РИА "Новости".

— Он в нормальном состоянии, может репетировать и играть, — сказал Голомазов.

Режиссёр рассказал, что сразу же уехал на гастроли в Нижний Новгород, само случившееся назвал "детским инцидентом", отметив, что не знает подробностей.

Напомним, в Москве избили звезду "Бедной Насти" Даниила Страхова после того, как он решил сделать замечание курящим под его окнами молодым людям.