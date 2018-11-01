Рогозин решил привязать зарплату руководителей в "Роскосмосе" к окладу рабочих

Вскоре после назначения главой госкорпорации он уверял, что не допустит в ней коррупции и тунеядства.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что поручил ввести в госкорпорации схему, согласно которой зарплата руководителей будет зависеть от того, сколько получают рабочие.

— Сейчас разница в зарплате руководителя и сотрудника может составлять десятки раз. Это неправильно, — сказал Рогозин в интервью ТАСС.

Ранее основной задачей Роскосмоса Дмитрий Рогозин называл экспансию в космос и уверял, что не допустит в корпорации коррупции и тунеядства. Главой Роскосмоса Рогозин стал весной этого года.