Рогозин решил привязать зарплату руководителей в "Роскосмосе" к окладу рабочих

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что поручил ввести в госкорпорации схему, согласно которой зарплата руководителей будет зависеть от того, сколько получают рабочие.
— Сейчас разница в зарплате руководителя и сотрудника может составлять десятки раз. Это неправильно, — сказал Рогозин в интервью ТАСС.
Ранее основной задачей Роскосмоса Дмитрий Рогозин называл экспансию в космос и уверял, что не допустит в корпорации коррупции и тунеядства. Главой Роскосмоса Рогозин стал весной этого года.
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