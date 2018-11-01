Виновата погода. ГИБДД предупреждает об ухудшении ситуации на столичных дорогах

Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает загруженность магистралей в 6 баллов. Будет больше — в городе сырость и туман.

Госавтоинспекция Москвы прогнозирует ухудшение пропускной способности автомобилей из-за сложных погодных условий. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

На этой неделе в целом наблюдается увеличение количества автомобилей из-за чего значительно возросла загруженность основных дорог, особенно в вечернее время. Сырость и первые заморозки дополнительно усложняют ситуацию.

— ЦОДД Москвы и столичная Госавтоинспекция прогнозируют дальнейшее ухудшение пропускной способности на улично-дорожной сети столицы, — комментируют в ведомстве. — Городские службы следят за ситуацией на дорогах Москвы. Госавтоинспекция осуществляет непрерывное усиленное патрулирование дорог города с целью выявления причин и условий, сопутствующих затруднению дорожного движения.

Ситуация на столичных дорогах на 16:30 по Москве оценивается в 6 баллов. По прогнозу сервиса "Яндекс. Пробки", самое непростое время для автомобилистов ещё впереди: около 19 часов плотность движения может достигнуть 8–9 баллов.

Кроме того, в Москве сегодня вечером ожидается сильный туман. Об этом жителей столицы предупредил Гидрометцентр. В городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.