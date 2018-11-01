Посидеть в тишине. Россияне стали чаще выкупать все билеты в купе или СВ

Согласно исследованиям, в нынешнем году продажи билетов, где всё купе или СВ оформлено на одного человека, опережают общую динамику продажи билетов.

Пассажиры поездов стали чаще выкупать всё купе или СВ для поездок в одиночестве. Согласно статистике, с начала года динамика роста продажи билетов, в которых на одного человека оформлено и два, и четыре места, на 15% опережает общие показатели роста продаж. Об этом сообщил сервис путешествий OneTwoTrip.

По словам экспертов, чаще всего так поступают люди творческих профессий или бизнесмены, чтобы соседи не мешали им работать в дороге. Причём делают так в основном мужчины, на них приходится 64% всех подобных заказов.

Самыми популярными направлениями для поездок в одиночестве стали Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и Москва — Казань. Средний возраст любителей одиночества и спокойствия составляет от 30 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что россияне уходят от онлайн-покупок туров и возвращаются в агентства ради внимания.