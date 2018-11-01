Жаров отреагировал на подписание антипиратского меморандума

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Жаров отреагировал на подписание антипиратского меморандума

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Александр Жаров. Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Согласно заключённому соглашению, споры правообладателей и интернет-компаний будут решаться до суда.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав между поисковиками и правообладателями. Он рассчитывает, что соглашение поможет очистить Рунет от пиратства.

— Надеюсь, что с подписанием данного документа (…) Рунет станет самым чистым пространством Интернета в мире от пиратства, — сказал Жаров.

Добавим, что соглашение было подписано как раз таки на площадке Роскомнадзора. Документ будет действовать до 1 сентября следующего года. Согласно меморандуму, споры правообладателей и поисковиков будут решаться до суда.

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