Жаров отреагировал на подписание антипиратского меморандума

Согласно заключённому соглашению, споры правообладателей и интернет-компаний будут решаться до суда.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав между поисковиками и правообладателями. Он рассчитывает, что соглашение поможет очистить Рунет от пиратства.

— Надеюсь, что с подписанием данного документа (…) Рунет станет самым чистым пространством Интернета в мире от пиратства, — сказал Жаров.

Добавим, что соглашение было подписано как раз таки на площадке Роскомнадзора. Документ будет действовать до 1 сентября следующего года. Согласно меморандуму, споры правообладателей и поисковиков будут решаться до суда.