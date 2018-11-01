В ЦНИИМаше рассказали, когда завершится расследование по факту дыры в "Союзе"

Ожидается, что в декабре должен произойти выход космонавтов с борта МКС в открытый космос с целью получения данных для выяснения причины появления отверстия в обшивке "Союза".

Результаты исследования по дыре в обшивке пристыкованного к Международной космической станции корабля "Союз" будут получены в декабре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ЦНИИмаша Николая Севастьянова.

— Запуск корабля "Союз" перенесён с 23 декабря на 3 декабря, ускоренно, чтобы вновь прибывший экипаж и экипаж, который присутствует, — Прокофьев (российский космонавт Сергей Прокофьев) — могли бы выйти в космос, проверить. Поэтому результаты будут в декабре, — сказал он.

По его словам, в декабре должен состояться выход космонавтов в открытый космос с борта МКС с целью сбора данных, которые впоследствии помогут выяснить причины появления дыры в обшивке "Союза".

Напомним, 11 октября вскоре после запуска с Байконура у ракеты-носителя "Союз ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла авария двигателя, в результате чего капсула с Алексеем Овчининым и Ником Хейгом аварийно приземлилась в Казахстане.

Ранее сообщалось, что ракеты-носители на Куру и Байконуре разберут и проверят после аварии "Союза".