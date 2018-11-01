Путин: Экономика России находится на подъёме

Он отметил, что, если учесть низкий уровень внешнего долга и растущие резервы, всё это создаёт устойчивую макроэкономическую ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика страны находится на подъёме. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Германии.

— Экономика России находится сегодня на подъёме. Рост промышленного производства составил три процента, — отметил президент.

Глава государства также привёл в пример тот факт, что экспорт сельхозпродукции в денежном выражении обошёл уровень продажи военной продукции.

На рекордном уровне остаётся безработица — около 4,5 процента, инфляция — около 3,5 процента.

— Если учесть низкий уровень внешнего долга и растущие резервы: Центробанка и правительства, то всё это вместе создаёт устойчивую макроэкономическую ситуацию, — отметил президент.

Напомним, ранее Владимир Путин поставил перед министрами и губернаторами задачу совершить настоящий прорыв.