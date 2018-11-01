В МИД РФ заявили о готовности ответить на размещение базы США в Польше

По словам замглавы ведомства, Россия и Белоруссия способны гарантировать собственные "интересы обороноспособности и безопасности в самом широком смысле".

Москва и Минск имеют военно-технический потенциал для реагирования на возможное размещение американской военной базы в Польше. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

— У нас есть весь спектр военно-технических возможностей, которые позволят это делать эффективно, не очень затратно, — подчеркнул дипломат.

По словам замминистра, Россия и Белоруссия смогут гарантировать собственные "интересы обороноспособности и безопасности в самом широком смысле при любых поворотах и сценариях". Грушко отметил, что это стало бы наглядной демонстрацией того, что зазывающие на свою территорию иностранные войска государства не только не укрепляют свою безопасность, но подвергают себя повышенной опасности.

Напомним, Варшава заявила о готовности выделить на размещение у себя военной базы США $2 млрд. Президент Польши Анджей Дуда даже придумал для неё название — "Форт Трамп". Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск думают об адекватном ответе "с минимальными затратами" на возможное появление американской базы в Польше.