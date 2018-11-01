Федун передал 2% акций "ЛУКойла" своим детям

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Федун передал 2% акций "ЛУКойла" своим детям

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Леонид Федун на открытии стадиона "Открытие Арена".

Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Напомним, что у владельца "Спартака" двое взрослых детей — 32-летний сын Антон и 30-летняя дочь Екатерина.

Владелец ФК "Спартак", а также вице-президент "ЛУКойла" Леонид Федун передал около 2% акций нефтяной компании своим детям. До совершения сделки Федуну принадлежало 9,78% акций "ЛУКойла".

Как отмечает пресс-служба компании, речь идёт о передаче 4 570 230 акций (0,5 процента уставного капитала "ЛУКойла") и 12 455 920 акций (1,46 процента). Обе сделки были совершены ​30 октября.

Напомним, что "ЛУКойл" считается второй после "Газпрома" по объёмам выручки компанией в России. Её крупнейшими акционерами являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун и структуры ИФД "Капитал".

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