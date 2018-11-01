Меркель пообещала добиваться продления санкций против России

По её мнению, кризис в Донбассе фактически не разрешается и бывают даже отступления назад.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её страна продолжит выступать за продление санкций против России. Об этом она сказала в ходе визита на Украину.

— К сожалению, сейчас… [...] минские договорённости не выполняются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперёд, но время от времени есть отступления назад, то есть Германия будет также выступать за продление этих санкций, — приводит РИА "Новости" слова Меркель на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее Меркель поддерживала также обвинение Нидерландов в адрес России по поводу якобы имевшей место хакерской атаки со стороны РФ на ОЗХО.

Впрочем, всё это не мешает главе Правительства Германии настаивать на необходимости прокладки газопровода "Северный поток — 2" из России в ФРГ.