"АвтоВАЗ" объявил дату старта продаж Lada Xray Cross

"АвтоВАЗ" объявил, что продажи новой модели кроссовера Lada Xray Cross стартуют уже через два дня. Паркетники будут доступны для покупателей в дилерских центрах с 3 ноября.

Уже известны и цены на новую модель "АвтоВАЗа". Так, стоимость на модель в комплектации Classic начинается от 729 900 рублей. Комплектации Comfort и Luxe обойдутся для покупателей как минимум в 809,9 и 859,9 тысячи рублей соответственно.

Как уже сообщал Лайф, Lada Xray Cross впервые представили на Московском международном автосалоне в конце лета.