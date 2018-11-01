"АвтоВАЗ" объявил дату старта продаж Lada Xray Cross

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"АвтоВАЗ" объявил дату старта продаж Lada Xray Cross

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Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

"АвтоВАЗ" объявил, что продажи новой модели кроссовера Lada Xray Cross стартуют уже через два дня. Паркетники будут доступны для покупателей в дилерских центрах с 3 ноября.

Уже известны и цены на новую модель "АвтоВАЗа". Так, стоимость на модель в комплектации Classic начинается от 729 900 рублей. Комплектации Comfort и Luxe обойдутся для покупателей как минимум в 809,9 и 859,9 тысячи рублей соответственно.

Как уже сообщал Лайф, Lada Xray Cross впервые представили на Московском международном автосалоне в конце лета.

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